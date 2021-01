Seit Wochen zeichnet sich ab, dass das Wetter in Lateinamerika die Erträge von Mais und Sojabohnen beeinträchtigen dürfte. Argentinien hat bereits den Export von Mais bis Ende Februar gestoppt.In Lateinamerika hat die Sojaernte begonnen. Angesichts der geringen Niederschläge zu Beginn des Handelsjahres verläuft die Ernte langsamer als üblich.Am Montag wurden die jüngsten Daten zu den Exportinspektionen in den USA veröffentlicht. Diese zeigten für die Woche bis zum 31. Januar Auslieferungen von 912.802 Tonnen Mais. Die Auslieferungen von Weizen lagen bei 324.983 Tonnen. Die Exporte von Sojabohnen lagen bei 1.305.786 Tonnen, wobei 817.561 Tonnen hiervon zur Lieferung nach China vorgesehen waren.Im elektronischen Handel steigt März-Mais um 6,25 Cents auf 4,98 USD/Scheffel, die März-Sojabohnen legen um 23,25 Cents auf 13,7025 USD/Scheffel zu. März-Weizen steigt um 4,75 Cents auf 6,59 USD/Scheffel.Die Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch überwiegend fester. In Japan schloss der Nikkei 225 zwar 0,4 Prozent leichter, der breitere TOPIX stieg aber um 0,3 Prozent. Der Hang Seng Index verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 27.692 Punkte, der CSI 300 Index stieg um 0,9 Prozent auf 5.417 Punkte. In Australien ging es um 1,1 Prozent nach unten.Der Euro Stoxx 50 klettert um 1,0 Prozent auf 3.582 Punkte, der FTSE 100 Index spring um 2,5 Prozent auf 6.776 Punkte nach oben. Der DAX zieht um 1,0 Prozent auf 13.780 Zähler an und der CAC 40 verbessert sich um 0,8 Prozent auf 5.609 Punkte.Die Futures für den Dow Jones Index lassen auf einen festeren Handelsstart schließen, die NASDAQ dürfte abrutschen.Die Analysten von Markit haben heute mitgeteilt, dass der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Dezember in der Euro-Zone um 0,9 auf 46,4 Punkte abrutschte. Für Deutschland ging es um 0,7 auf 47,0 Punkte nach unten, auch in Frankreich war ein Rücksetzer zu verzeichnen.Der wichtige Caixin Index für den chinesischen Dienstleistungssektor sank im Dezember um 1,5 auf 56,3 Punkte.Im deutschen Handel verbessern sich die Papiere von Bayer um 3,8 Prozent auf 51,34 Euro. BASF können 3,7 Prozent auf 66,78 Euro hinzugewinnen, für Wacker Chemie geht es um 2,4 Prozent auf 117,15 Euro aufwärts.Weiterhin verbessern sich KWS Saat um 2,3 Prozent auf 67,80 Euro.Die Menschheit sieht sich in den kommenden Jahrzehnten massiven Herausforderungen gegenüber, darunter Klimawandel und Bevölkerungswachstum. Während der Klimawandel das Angebot von Rohstoffen zur Lebensmittelproduktion bedroht, bedeutet das starke Bevölkerungswachstum einen steigenden Bedarf an eben jenen Lebensmitteln. Gleichzeitig werden Anforderung an die Lebensmittelsicherheit immer größer.MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) hat sich im Geschäftsfeld der Biopestizide positioniert. Dieser Bereich, der von zunehmend strengen gesetzlichen Anforderungen befördert, bis zum Jahr 2025 auf 8,5 Mrd. USD anwachsen dürfte, liefert die Grundlage für eine nachhaltige Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und -krankheiten. Das landwirtschaftliche Biotechunternehmen MustGrow setzt beim Schutz vor Schädlingen und Krankheiten auf die natürlichen Abwehrmechanismen von Senfkörnern. Das Produkt von Unternehmen ist bereits von der US-Umweltschutzbehörde EPA genehmigt.Aktuell werden weitere Test des Produktes von MustGrow im Einsatz als Bioherbizid getestet. Bei kleinen Unkräutern und Unkrautsamen wurden bereits sehr hohe Erfolgsquoten verzeichnet. Noch vor Ende des Jahres werden dazu Studienergebnisse erwartet.Im Einsatz als Biopestizid hat das MustGrows TerraMG bereits Erfolge verzeichnet. So zeigten Tests eine Wirksamkeit von 96 Prozent bei der Bekämpfung der Kohlhernie, einer Krankheit, für die es bislang keine wirksamen Behandlungsmethoden gab. In Kanada ist davon unter anderem die Rapsernte betroffen - die finanziellen Schäden werden auf jährlich 500 Mio. CAD taxiert.In Kolumbien wird TerraMG bereits zur Bekämpfung der Panamakrankheit (Fusarium Wilt TR4) getestet, welche die globale Bananenproduktion beeinträchtigt.Die Unternehmensführung von MustGrow ist gespickt mit hochkaratigem Personal. CEO Corey Giasson gründete unter anderem Rallyemont Energy, die 2013 an Husky Energy verkauft wurde. Der Chief Operating Officer Colin Bletsky kommt aus Saskatchewan und hat seit frühester Kindheit mit Landwirtschaft zu tun. Professionell war Bletsky für die Leitung des Landwirtschaftgeschäftes von Novozymes BioAG verantwortlich.Quelle:www.youtube.com/watch?v=CjdHrGjUxIoMustGrow hat ein Webinar veröffentlicht, in dem das Unternehmen ein Update zu den jüngsten Entwicklungen und den Planungen gibt.Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=MO0NwL30BpwAm 14. Dezember 2021 gab MustGrow bekannt, dass man mit David M. Borecky, den Vice President und Chief Accounting Officer von Impossible Foods ins Board of Directors aufgenommen hat. Borecky soll seine globalen Beziehungen nutzen, um MustGrows Technologien breiter bekannt zu machen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/382EZ0DSmallCap-Investor hat sich kürzlich mit MustGrows COO Colin Bletsky zusammengesetzt, um das Unternehmen kennen zu lernen und die Planungen von MustGrows für die Zukunft zu sprechen.Am 23. November 2021 gab MustGrow Biologics bekannt, dass man sich ein exklusives Patent für die Begasung von gelagertem Gemüse und Getreide der University of Idago sichern konnte. Dieses Biopestizid auf Senfbasis wird unter anderem zur Keimunterdrückung bei Kartoffeln eingesetzt. Der Markt für Produkte zur Keimunterdrückung wurde jüngst aufgwirbelt, da das am meiste verwendete Mittel von der EU verboten wurde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3frL8H9MustGrow Biologics hat am 1. Dezember 2021 bekanntgegeben, dass man bei Tests in Kolumbien eine einhundertprozentige Kontrolle der Panamakrankheit erzielt hat. Damit ist MustGrow gelungen, was bislang nicht möglich war. Es sollen nun weitere Tests vorgenommen werden, bei denen MustGrows senfbasierte Biopestizid-Formulierung in Gewächshäusern und auf Feldern zum Einsatz kommen soll. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3glvvBDMustGrow Biologics teilte am 9. Dezember 2021 mit, dass man den Anwendungsbereich für seine auf Senfkorn basierende Technologie ausweiten werde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3oDePIzMustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) ist günstig bewertet und kann eine hervorragende Aktienstruktur vorweisen. 22 Prozent der Anteile werden von Management und Insidern kontrolliert. Daneben ist der Kassenbestand von 2,8 Mio. CAD eine gute Voraussetzung zur Umsetzung der aktuellen Pläne. In den nächsten Wochen sind wichtige Testergebnisse hinsichtlich der Panamakrankheit zu erwarten. Mit Fortschritten bei Problemen, für die es bisher keine Lösung gab, dürfte sich MustGrow zu einem Übernahmekandidaten für Branchenriesen wie Bayer oder Syngenta entwickeln. 