Royal Helium startet drei Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf Climax

SASKATOON, SASKATCHEWAN – (6. Januar 2020) Royal Helium Ltd. (“Royal” oder das “Unternehmen”) (TSXV: RHC) gibt erfreut bekannt, dass es mit dem ersten, drei Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramm auf dem Heliumprojekt Climax begonnen hat. Beginnend mit dem Heliumbohrloch Climax-1, an dem seit heute Morgen gebohrt wird, zielen die Bohrlöcher auf einen strukturellen Kreuz(-4-way)-Einschluss ab, der durch seismische 2D-Untersuchungen und die triaxiale magnetische Untersuchung, die im Juli 2020 über dem zentralen Bereich des Konzessionsgebiets Climax des Unternehmens durchgeführt wurde, identifiziert und abgegrenzt wurde.

Das Bohrloch Climax-1 soll innerhalb von 30 Tagen gebohrt, ausgekleidet, abgeschlossen und getestet werden. Es zielt auf die Formation Deadwood Sands ab, von der bekannt ist, dass sie sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt Helium produziert. Helium aus dieser Formation ist dafür bekannt, in Nitrogen mit wenig bis gar keinen Kohlenwasserstoffen oder anderen Nebenproduktion vorzukommen. Die produktive Zone liegt unter einer dicken Carbonat- und Schiefertondecke und man geht davon aus, dass man in einer ungefähren vertikalen Tiefe von 2.250 bis 2.560m auf sie trifft. Climax-1 ist ein vertikales Bohrloch, das bis zu einer Gesamttiefe von 2.684m geplant ist.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, sagte: “Wir freuen uns, unsere ersten drei Helium-Explorationslöcher so schnell nach Abschluss der überzeichneten Finanzierung von 6,15 Mio. $ bohren zu können. Außerdem freuen wir uns, dass Savanna Drilling Corp. uns bei den Bohrarbeiten unterstützt. Savanna hat in den vergangenen vier Jahren erfolgreich 25 Helium-Bohrlöcher in Saskatchewan niedergebracht.”

Herr Davidson sagte weiterhin: “Das Konzessionsgebiet Climax besteht aus 227 Abschnitten (589 Quadratkilometern) mit zahlreichen strukturellen Einschlüssen und Bohrzielen, die in der gleichen Formation identifiziert wurden. Climax ist das erste von mehreren Konzessionsgebieten im Süden von Saskatchewan, die von Royal kontrolliert werden. Mit bislang 12 Explorationszielen arbeiten wir aktiv daran, unser Portfolio 2021 deutlich zu steigern.”

Qualifizierte Person: Stephen P. Halabura, P. Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person (gemäß der Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.