Marburg (ots) - Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109; Symbol: NN6) hat bereits

mehrere Corona-Antigen-Schnelltests im Portfolio, die vom Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte als geeignet für den direkten Erregernachweis

des Coronavirus SARS-CoV-2 anerkannt und zugelassen sind.



Diese Tests erfreuen sich hoher Nachfrage, sind aber wie derzeit alle anderen am

Markt erhältlichen Corona-Antigen-Schnelltests ausschließlich zur Verwendung

durch Ärzte und medizinisches Fachpersonal bestimmt und zugelassen.





Die NanoRepro AG hat jetzt bei der Benannten Stelle einenCorona-Antigen-Schnelltest zur Zulassung für Endkunden eingereicht, alsoPersonen, die sich einem Corona-Test unterziehen wollen. Dieser Test basiert aufSpeichel-Basis und zeigt ein Ergebnis nach 15-20 Minuten an.Im Vergleich zu den bisher von Ärzten und medizinischem Fachpersonal verwendetenCorona-Antigen-Schnelltests bietet der Zuhause TEST Corona von NanoRepro denVorteil, dass die Anwender den Test sowohl im Handel als auch online selbstbesorgen und diesen zuhause einsetzen und auswerten kann.Solche Tests sind bisher nicht auf dem Markt vorhanden.Lisa Jüngst, CEO von NanoRepro: "Da dieser Selbst-Test für zuhause spontan undjederzeit von jedermann durchgeführt werden kann, etwa vor dem Besuch bei Elternoder Verwandten, besteht sowohl von Seiten des Handels als auch der Endkundenenormes Interesse an diesem Testverfahren. Dieser neueCorona-Antigen-Schnelltest eröffnet uns nach erfolgter Zulassung enormesUmsatzpotential in einem dynamischen Marktumfeld."Über die NanoRepro AGDie in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist alsSchnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung undVorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsendenMarkt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägtist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. DasUnternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika undhat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einenCorona-Antikörper und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests fürden medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderemSchwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, zur Darmkrebsvorsorge undFruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests imSortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol"Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.Pressekontakt:NanoRepro AGLisa JüngstTel.: +49-6421-951449E-Mail: mailto:juengst@nanorepro.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/67625/4806236OTS: NanoRepro AGISIN: DE0006577109