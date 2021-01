JPMORGAN belässt MTU Aero Engines AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 143 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst David Perry verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf geringfügig geänderte Schätzungen für Aktien aus der europäischen zivilen Luftfahrtbranche./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 16:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 16:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.