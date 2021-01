FRANKFURT (dpa-AFX) - Gabelstapler waren im vergangenen Jahr durch Corona weniger gefragt als sonst. Die Industrie litt unter der Krise und hielt sich mit Investitionen zurück. Das bekam auch Kion deutlich zu spüren. Allerdings konnte der Konzern an anderer Stelle punkten. Was bei dem Unternehmen los ist, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEIM UNTERNEHMEN: