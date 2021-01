AMP German Cannabis Group plant Namensänderung zu AMP Alternative Medical Products

Erfurt/Berlin (Deutschland), 11. Januar 2021 - AMP German Cannabis Group Inc. (CSE: XCX, Frankfurt: C4T – ISIN: CA00176G1028) („AMP“ oder das „Unternehmen“) gibt die Absicht bekannt, seinen Firmennamen zu AMP Alternative Medical Products Inc. zu ändern. Der neue Firmenname stimmt mit dem Markennamen und dem Logo von AMP für medizinische sowie Wellness-Cannabisprodukte überein, die AMP in diesem Quartal für den Verkauf in Deutschland einführen wird.

Das Börsensymbol des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange wird sich nicht ändern. Das Unternehmen wird die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern und, sofern erforderlich, ein neues Börsensymbol an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt geben, sobald die Namensänderung wirksam wird.

Über AMP German Cannabis Group

Die AMP German Cannabis Group ist lizenziert, medizinisches Cannabis gemäß der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union („EU-GMP“) aus Europa und anderen Ländern nach Deutschland zu importieren. AMP kümmert sich um die Beschaffung, die Lagerung, den Transport, die Lieferung sowie den Verkauf medizinischer Cannabisprodukte direkt an Pharma-Vertriebshändler oder Apotheker, der alleinigen Verkaufsstelle für medizinisches Cannabis an deutsche Patienten mit ärztlichem Rezept.

AMP hat mit einem führenden Vertriebsunternehmen für pharmazeutische Produkte eine nicht exklusive Vertriebsvereinbarung für medizinisches Cannabis unterzeichnet, welche eine Belieferung von mehr als 13.000 Apotheken in ganz Deutschland vorsieht.

AMP hat eine sechsteilige Diskussionsreihe über medizinisches Cannabis in Deutschland gesponsert. Die Roundtable Series ist als Podcast oder Video verfügbar. In Folge Nr. 2 mit dem Titel Politics and Medical Cannabis in Germany gibt Dr. Wieland Schinnenburg, MdB (FDP), einen aktuellen Überblick über die politischen Aspekte und Herausforderungen der medizinischen Cannabisindustrie in Deutschland. Zu den Diskussionsteilnehmern zählen auch Dr. Stefan Feuerstein, President von AMP, und Herr Holger Scholze als Moderator. Roundtable Series von AMP: www.amp-eu.de/roundtable