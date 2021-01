TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Luftfahrtkonzern Airbus hat trotz der Corona-Krise im abgelaufenen Jahr mehr Flugzeug-Bestellungen hereingeholt als Stornierungen kassiert. Netto kamen Aufträge über 268 Maschinen herein, wie der Konzern am Freitagabend in Toulouse mitteilte. Dank eines Schlussspurts gelang es Airbus, im Gesamtjahr 566 Jets auszuliefern. Der Dezember war mit 89 Auslieferungen der stärkste Monat des Jahres. Von ursprünglich für das Gesamtjahr angepeilten 880 Auslieferungen blieb der Konzern aber wegen der Pandemie und ihrer Folgen wie erwartet weit entfernt.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Airbus-Aktie legte am Montagmorgen in einem schwächeren Umfeld um 1,34 Prozent auf 91,31 Euro zu. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Papier damit noch rund ein Drittel an Wert eingebüßt und liegt damit wieder auf dem Niveau von vor rund drei Jahren. Im Zuge des Corona-Crashs war der Kurs im vergangenen März zwischenzeitlich jedoch bis auf unter 50 Euro abgerutscht.