Das neue Projekt von Exporo weist ein reges Interesse der Anleger und eine überdurchschnittliche Attraktivität der Investitionsmöglichkeit auf.

Das ab dem 11.1. zur Zeichnung bereitstehende neue Exporo-Projekt „Ärztehaus am Kurpark“ kann einen erfolgreichen Fundingstart verzeichnen. Bereits am ersten Tag des Fundings konnten 1,8 Mio. Euro von Anlegern eingesammelt werden. Dies deutet auf reges Interesse der Anleger und eine überdurchschnittliche Attraktivität der Investitionsmöglichkeit hin. Im Schnitt gelingt es deutschen Immobilien-Crowdfundings, am ersten Fundingtag ca. 1,1 Mio. Euro einzusammeln. Selbst Projekte des Marktführers Exporo erreichen durchschnittlich lediglich 1,4 Mio. Euro.

Mit dem Crowdfunding wird der Erwerb einer herrschaftlichen Villa mit angeschlossenem Geschäftshaus in zentraler Lage von Bonn finanziert. Der starke Mietermix aus verschiedenen Branchen mit bonitätsstarken Hauptmietern und der hohe, um 1 Mio. über dem Kaufpreis liegende Verkehrswert sprechen für das Projekt „Ärztehaus am Kurpark“. Exporo gibt die erwartete Gesamtrendite, mit der Anleger rechnen können, mit 6,65% p.a. an.