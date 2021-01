WARBURG RESEARCH belässt SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet von 290 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren des hohen Wachstums sei 2021 womöglich erstmals ein Rückgang zu erwarten, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er vermutet, dass sich der durch die Pandemie bedingte außerordentlich starke Schub des Jahres 2020 nicht wiederholen dürfte. Der langfristige Wachstumstrend des IT-Unternehmens sei aber voll intakt./tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.