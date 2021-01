Die Aktienmärkte haben ein extrem starkes Jahrzehnt gehabt zwischen den Jahren 2010 bis 2020. Aber wird das kommende Jahrzehnt auch so stark für die Aktienmärkte?

Die Aktienmärkte haben ein extrem starkes Jahrzehnt gehabt zwischen den Jahren 2010 bis 2020. Aber wird das kommende Jahrzehnt auch so stark für die Aktienmärkte? Die Konsens-Meinung meint: ja! Die Wirtschaft werde anziehen, damit die Gewinne der Unternehmen, damit stiegen dann die Kurse weiter schon weil die Inflation anziehe, weshlab die aktuellen extrem hohen Bewertungen gerechtfertigt seien. Aber was ist, wenn zwar die Inflation anstiegt, aber das Wachstum nicht - also Stagflation? Eines scheint klar: der Sozialbereich wird aufgrund der Demografie immer größer, das Potential-Wachstum daher immer geringer, zumal die ausufernden Schulden das Wachstum abwürgen werden. Mit dem Sieg der US-Demokraten wird auch dort der staatliche Sektor immer größer..

Das Video "Jahrzehnt der Aktie - oder Stagflation?" sehen Sie hier..