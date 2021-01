Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bund fördert Wasserstoff-Projekte mit 700 Millionen Euro Mit rund 700 Millionen Euro will die Bundesregierung bis 2025 die Forschung im Bereich Wasserstoff weiter ankurbeln. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) stellte dazu am Mittwoch in Berlin drei Leitprojekte vor, die gefördert werden …