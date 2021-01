Panchshil Office Parks nimmt Phase II des Panchshil Business Park in Baner-Balewadi im westlichen Geschäftsviertel von Pune in Betrieb

PUNE, Indien, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Panchshil Office Parks — eine Einheit von Panchshil Realty mit Sitz in Pune — gab heute die Inbetriebnahme von Phase II des Panchshil Business Park bekannt, der sich in West-Punes erstklassigem Geschäftsviertel Baner-Balewadi befindet.

T-Systems, der erste Hauptmieter, hat hier 38.926 Quadratmeter Bürofläche bezogen. Zu den neuen Ankermietern, die in den kommenden Wochen schrittweise ans Netz gehen sollen, gehören:

Qualys - 26.105 Quadratmeter

Veritas – 25.362 Quadratmeter

VMware – 17.558 Quadratmeter

Die neuen Hauptmieter gesellen sich zu führenden Unternehmen wie T-systems, Siemens, Fundtech, Thyssenkrupp, Nutanix, Redbrick und The Executive Centre, die alle Flächen für ihren langfristigen Bedarf in Phase II des Panchshil Business Park angemietet haben. Der Park umfasst eine Fläche von 148.644 Quadratmetern und wird gemeinsam von Panchshil Realty und Blackstone Real Estate Partners entwickelt und betrieben.

Der Panchshil Business Park erstreckt sich über 250.838 Quadratmeter und liegt strategisch günstig direkt an der Hauptverkehrsader Mumbai-Bengaluru. Phase I, die sich über 102.193 Quadratmeter erstreckt, wurde von Panchshil Realty entwickelt und an Cummins für dessen Hauptsitz in Indien verkauft.

Atul Chordia, Chairman, Panchshil Realty, sagte: „Ich bin hocherfreut, die Inbetriebnahme der Phase II des Panchshil Business Park bekannt zu geben und freue mich, unsere Nutzer-Partner willkommen zu heißen. Der starke Vermietungserfolg für unsere Büroflächen im Panchshil Business Park und die anhaltende Abnahme unserer Projekte durch große Firmenkunden sowie das rege Interesse an unseren kommenden Projekten zeigen die anhaltende Attraktivität und Widerstandsfähigkeit des Büromarktes in Pune und das hervorragende Angebot von Panchshil. Dieser Trend spiegelt ziemlich genau die erhebliche Zugkraft wider, die in der jüngsten Vergangenheit in einigen wichtigen Büromärkten des Landes zu beobachten war. Wir gehen davon aus, dass die Vermietungsaktivitäten und die Nachfrage der Nutzer für unsere Pipeline und unsere aktuellen Angebote auch in den kommenden Monaten lebhaft und robust bleiben werden."