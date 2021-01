TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die fernöstlichen Börsen haben sich am Donnerstag erneut uneinheitlich entwickelt. Gewinnen in Japan und Hongkong standen Verluste an den chinesischen Festlandsbörsen gegenüber. An den sonstigen größeren Handelsplätzen kam es zu eher überschaubaren Veränderungen.

Wie schon am Vortag hätten die Börse in Tokio und einige andere Marktplätze mit steigenden Kursen von der leicht positiven Tendenz an der Wall Street profitiert, merkte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Die vergleichsweise deutlichen Abgaben am volatilen chinesischen Festlandsaktienmarkt begründete Hally indes mit wachsender Vorsicht. Die stark gestiegenen Bewertungen sorgten dafür, dass Anleger zunehmend Gewinne realisierten. Hinzu komme eine gewisse Zurückhaltung wegen der Restriktionen in Teilen Chinas angesichts neuer Corona-Fälle.