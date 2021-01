La Française Asset Management: 2021 steckt voller Chancen

- La Française Asset Management erwartet gutes Jahr für Aktien

- Kerninfrastruktur und Immobilien bleiben attraktiv

- Optimistische Prognosen für Infrastrukturstrukturunternehmen in 2021 durch US-Wahlergebnis und fiskalpolitische Maßnahmen

2021 wird ein chancenreiches Jahr, wenn auch mit Einschränkungen - davon ist Christian Riemann, Fondsmanager bei La Française Asset Management, überzeugt: "Aktien sind eine der wichtigsten Anlageklassen in diesem Jahr, auch wenn der Aktienmarkt auf die Unterstützung der Geld- und Fiskalpolitik angewiesen sein wird." Zudem werde es darauf ankommen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie so zu dosieren, dass sich der wirtschaftliche Schaden in Grenzen hält. Mit Blick auf die medizinischen Fortschritte und einer damit einhergehenden dynamischen Konjunkturentwicklung, sind Aktien im Jahr 2021 die voraussichtlich erfolgreichste Anlageklasse unter den Klassikern.

Zugleich werden Wirtschaft und Märkte wieder langsam in Richtung Normalität zurückkehren. "Trotz der aktuellen Verschärfung sollte die Corona-Krise die Märkte nicht mehr so sehr belasten, wie es im vergangenen Jahr der Fall war. Wir gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft erholen wird. Auch die Aussicht auf weitere Impfstoffzulassungen wirkt sich positiv auf die Börsen aus", so Riemann. Der Investmentexperte erwartet vorerst keine Veränderung in der lockeren Geldpolitik der Notenbanken in Europa und den USA. Hiervon könnten auch die Bereiche Kerninfrastruktur und Immobilien profitieren, denn ein sich fortsetzendes Niedrigzinsumfeld macht Aktien weiterhin attraktiv und gleichzeitig bleiben die Kosten für die Kreditaufnahme gering.

USA verleiht Infrastrukturwerten Aufschwung

Nicht nur die Aussicht auf ein Ende der Corona-Krise belebt die Märkte. Wie es für die USA als weltgrößte Volkswirtschaft weitergeht, hängt zugleich stark vom neuen staatlichen Hilfspaket ab, über das noch immer verhandelt wird. Nach Jahrzehnten unzureichender Investitionen muss jetzt mehr Geld in die US-Infrastruktur fließen - das schafft Gelegenheiten für Investoren.