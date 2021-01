DGAP-Adhoc Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.01.2021, 20:56 | 20 | 0 | 0 14.01.2021, 20:56 | Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand ^

DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Personalie

Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand

14.01.2021 / 20:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand

Luxemburg, 14. Januar 2021 - Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") gibt die vollständige Übernahme der Aggregate Financial Services GmbH ("AFS"), einer führenden Finanzierungsplattform und volllizensierten Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt, bekannt. AFS wurde 2018 gegründet und hat bislang Finanzierungen für Immobilienkunden im Volumen von mehr als EUR 3 Milliarden realisiert. Als eigenständiges Unternehmen erwartet AFS für 2021 zwischen EUR 25 Millionen und EUR 30 Millionen Umsatz und zwischen EUR 15 Millionen und EUR 20 Millionen EBITDA. Darüber hinaus rechnet Corestate bis 2023 mit jährlichen Ertrags- und Kostensynergien in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen.

Der Erwerb erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Aktien sowie einer Barkomponente von EUR 5 Millionen. Auf Basis des Schlusskurses am 14. Januar 2021 von EUR 14,73 und unter Berücksichtigung von EUR 17 Millionen Barmittel zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion ergibt sich ein Nettokaufpreis von EUR 113 Millionen. Dies ist ein signifikanter Abschlag zum fundamentalen Wert der AFS von über EUR 170 Millionen. Als zusätzlicher variabler Kaufpreisbestandteil wurde vereinbart, weitere 1,5 Millionen neue Corestate Aktien zu begeben, sofern AFS in den nächsten drei Jahren gewisse EBITDA Schwellen erreicht. Die Akquisition wird in beiden Fällen ergebnisseitig wertsteigernd sein. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Corestate Capital Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Corestate Capital - Mit Studentenwohnheimen zum Erfolg? Wertpapier

Corestate Capital Holding Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer