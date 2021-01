(neu: Märkte, Kongress)



WILMINGTON (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden ein neues billionenschweres Konjunkturpaket durchsetzen. Biden stellte am Donnerstagabend (Ortszeit) in Wilmington Pläne für ein Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) vor. Vorgesehen sind darin unter anderem Direktzahlungen an Bürger in Höhe von 1400 Dollar (rund 1150 Euro) pro Kopf. Biden schlägt auch vor, Arbeitslosenhilfen auszuweiten und erneut zu verlängern. Außerdem will er die Impfungen im Land vorantreiben und mehr Corona-Tests ermöglichen. "Die Gesundheit unserer Nation steht auf dem Spiel", mahnte er. "Wir können uns nicht leisten, nichts zu tun."

Biden wird am Mittwoch als Präsident vereidigt. Er hatte bereits vor einigen Tagen allgemein angekündigt, er wolle ein weiteres billionenschweres Konjunkturpaket anstoßen, sobald er im Amt sei. An den Märkten schlug sich Bidens erwartete Ankündigung am Freitag zunächst kaum nieder. Investoren waren womöglich zurückhaltend, weil Biden zunächst noch die Zustimmung des Kongresses gewinnen muss.