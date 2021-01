BERLIN (dpa-AFX) - Der neue CDU-Chef Armin Laschet hält sich in der Frage der Kanzlerkandidatur bedeckt. Mit der CSU sei verabredet, dass dies im Frühjahr entschieden werde, machte Laschet am Samstag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Farbe bekennen" deutlich. Dabei bleibe es. "Entscheidend ist: wird die CDU und die CSU geschlossen in die Bundestagswahl gehen und was ist die beste Aufstellung." Ähnlich äußerte sich Laschet auch in der ZDF-Sendung "Was nun...?": "Wir werden im April gemeinsam einen Kanzlerkandidaten finden."

In der ARD fügte der neue Parteichef hinzu: "Die Geschichte der CDU war meistens erfolgreich, wenn auch der CDU-Vorsitzende bereit war, Kanzlerkandidat zu sein." Den Vorschlag, wer Kanzlerkandidat werde, würden die Parteivorsitzenden von CDU und CSU machen. "In Gespräche geht man ergebnisoffen. Wenn von vornherein klarsteht, wer es wird, braucht man nicht mehr sprechen. Und deshalb finde ich, das sollten wir fair mit der CSU erörtern, wenn's ansteht."