Linde hat in der Zukunftsbranche „Grüner Wasserstoff“ durch seine Expertise im Umgang mit dem Gas einen kompetitiven Vorteil. Der Gase-Konzern will den Umsatz mit dem Energieträger mittelfristig vervierfachen. Linde ist weltweit führend in der Herstellung, Verarbeitung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff. Als logischer Schritt wird Linde am Chemiekomplex Leuna in der 2. Hälfte des Jahres 2022 einen PEM-Wasserstoff-Elektrolyseur in Betrieb nehmen. Die Leistung der 24 Megawatt Anlage entspricht in etwa der Versorgung von 600 Brennstoffzellen-Busse für ein Jahr und einer Einsparung von bis zu 40.000 Tonnen Kohlendioxid-Auspuffemissionen. Sauberer Wasserstoff ist ein Eckpfeiler der deutschen und EU-Strategien zur Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels.

Der Kursverlust im Zuge des Corona-Sell Offs wurde relativ schnell wieder ausgeglichen, nur damit das Papier nach erneutem Erreichen des All Time Highs die Puste verlor und in eine Konsolidierungsphase eingetreten ist. Die Range erstreckt sich im Zeitraum der letzten 6 Wochen zwischen 204,41 Euro und 221,84 Euro. Das All Time High von Anfang September 2020 wurde bis dato an 5 Handelstagen getestet, wobei der Kurs am 8. Januar 2021 zuletzt am Überwinden dieser Marke scheiterte. Den Marktteilnehmern steckt die Angst vor der Ausbreitung der in Großbritannien erstmals identifizierten Mutation des Corona-Virus in den Knochen, nach dem dieses Virus um 50 Prozent ansteckender ist. Sollte es aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel zuerst schlimmer werden, bis schließlich eine Herdenimmunisierung durch die Impfkampagnen erreicht wird? Nachdem die Q3 Zahlen die Aktionäre entzückten und den Kurs mit großen Schritten nach oben hievten, sollte ein Unterschreiten des Supportlevels bei 204,41 Euro nicht sehr wahrscheinlich sein. Mittelfristig ist mit einer Neuen Attacke auf das All Time High bei 221,84 Euro auszugehen.