FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter Rückschlag im Kampf um das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga hat die Aktien von Borussia Dortmund am Montag an das Ende des Nebenwerteindex SDax gedrückt. Die Papiere büßten bis zum Mittag 4,57 Prozent auf 5,425 Euro ein.

Die Borussen hatten am Samstag im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 nur ein dürftiges 1:1 geschafft, während Rekordmeister Bayern München am Sonntag gegen den SC Freiburg gewann. In Topspielen brilliert die Borussia häufig, schwächelt aber in bedenklicher Regelmäßigkeit gegen Außenseiter.