Grifols beginnt klinische Studie mit einer neuen Behandlung, die eine sofortige Immunität gegen COVID-19 bietet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Barcelona, Spanien (ots) -- Die Behandlung könnte in Primärversorgungszentren an Personen verabreichtwerden, die positiv auf COVID-19 getestet wurden. Hierdurch könnte einKrankenhausaufenthalt vermieden und ein verabreichter Impfstoff in der frühenPhase nach der Impfung ergänzt werden.- Das Medikament, ein Anti-SARS-CoV-2-Immunglobulin, das subkutan verabreichtwird, würde einen sofortigen Schutz nach Entdeckung einer Virusinfektionbieten und zum Schutz von älteren Menschen und Mitarbeitern imGesundheitswesen eingesetzt werden. Es könnte auch immungeschwächten Patientenverabreicht werden, für die eine Impfung nicht indiziert ist.- Die Behandlung basiert auf dem Grifols-Immunglobulin Gamunex®-C und enthältpolyklonale Anti-SARS-CoV-2-Antikörper von Plasmaspendern, die sich vonCOVID-19 erholt haben.- Die klinische Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des ausPlasma gewonnenen Medikaments wird von den Ärzten Oriol Mitjà und BonaventuraClotet geleitet und soll Anfang 2021 beginnen.Grifols beginnt mit einer klinischen Studie in Spanien, um die Sicherheit undWirksamkeit eines neuen COVID-19-Medikaments zu untersuchen. Es basiert auf demGrifols-Immunglobulin Gamunex®-C und enthält polyklonaleAnti-SARS-CoV-2-Antikörper von Plasmaspendern, die sich von der Krankheit erholthaben. Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) ist ein weltweit führendesUnternehmen in der Entwicklung von Therapien mit aus Plasma gewonnenenProteinen, das sich seit mehr als 100 Jahren der Verbesserung der Gesundheit unddes Wohlbefindens von Menschen widmet.Das neue Medikament würde einen sofortigen postexpositionellen Schutz gegen dasVirus bieten und wäre besonders in der frühen Phase nach einer Impfung alsErgänzung zum Impfstoff nützlich. Darüber hinaus könnte es ältere Menschen undMitarbeiter im Gesundheitswesen sowie immungeschwächte Patienten schützen, fürdie eine Impfung nicht empfohlen wird. Es könnte auch helfen, Ausbrüche an Orteneinzudämmen, an denen die Impfung noch nicht begonnen hat oder noch im Gangeist.Die klinische Studie wird von den Forschern Oriol Mitjà und Bonaventura Clotetvom Germans Trias i Pujol Hospital in Barcelona geleitet. Sie beginnt im Februar2021. Grifols geht davon aus, dass sie möglicherweise bereits im FrühjahrErgebnisse liefert.Etwa 800 Patienten, die alle asymptomatisch sind, aber in einem diagnostischenTest positiv auf das Virus getestet wurden, werden an der klinischen Studieteilnehmen und subkutan das mit Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern angereicherteImmunglobulin von Grifols erhalten.Das Grifols Immunglobulin Gamunex®-C, ob intravenös, intramuskulär oder subkutan