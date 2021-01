FDP pocht auf Beteiligung des Bundestags bei Corona-Maßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner pocht auf eine stärkere Beteiligung des Bundestags an Entscheidungen über die Corona-Maßnahmen. "Die wesentlichen Fragen müssen im Parlament entschieden werden", sagte er am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Bei den Maßnahmen, die zur Debatte stünden, gehe es um weitreichende Freiheitsbeschränkungen. Deshalb müsse über die wissenschaftliche Grundlage, aber auch über mögliche mildere Mittel gesprochen werden. Lindner forderte "regionalisierte Maßnahmen, aber nicht pauschal Ausgangssperre".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiere die Fraktionsvorsitzenden am Vormittag in einer Videokonferenz über die Überlegungen. "Das ersetzt aber nicht eine Debatte in der Öffentlichkeit", so Lindner. Merkel berät am Dienstag (14.00 Uhr) mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen.