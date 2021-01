Die Xiaomi-Aktie steht vor einer ungewissen Zukunft: Ziehen sich die US-Investoren zurück, drohen Lieferketten der Chinesen zu reißen. Das birgt gewisse Risiken für Anleger.

Die möglichen Verkäufe von US-Investoren könnten laut Oldenburger in den kommenden Wochen zum Belastungsfaktor für die Aktie werden: „Sollte das US-Handelsministerium Xiaomi auf eine Stufe mit Huawei setzen, könnten Einschränkungen für die Lieferketten und deutliche Auswirkungen auf das operative Geschäft drohen. Die aggressive Wachstumspolitik der vergangenen Monate wäre in Gefahr.“ Die hochgesteckten Ziele und Erwartungen von Xiaomi könnten dadurch verfehlt werden, so Oldenburger weiter.

Wie sollten sich Anleger verhalten?

Da die Xiaomi-Aktie an der Hongkonger Börse gelistet ist, können Anleger über diese weiterhin Anteile erwerben und veräußern. „Für europäische Anleger gilt zunächst abzuklären, in welchem Titel sie investiert sind: Sind es die Xiaomi-Aktien in Hongkong oder die ADRs in New York. Als langfristige Beimischung bleibt die Xiaomi Aktie weiterhin interessant“, sagt der CMC-Marktanalyst.

Anlegern gibt er als Tipp an die Hand, kurzfristig die aktuellen Risiken zu beachten und nicht jeden Rücksetzer als Chance zu sehen. Eine wichtige charttechnische Unterstützung mache Oldenburger weiterhin im Bereich zwischen 19 (2,02 Euro) und 27 Hongkong-Dollar (2,87 Euro) aus, die engmaschig beobachtet werden sollte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion