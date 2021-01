Bel Power Solutions und Transphorm kündigen eine Produktfamilie von „Titanium Efficiency“-AC-DC-Netzteilen an

Transphorm, Inc. (OTCQB: TGAN) – ein Pionier und Lieferant im Bereich der hochzuverlässigen, leistungsstarken Galliumnitrid (GaN)-Stromversorgungsprodukte – und Bel Power Solutions , ein Unternehmen der Bel-Gruppe (NASDAQ: BELFA und BELFB), gaben heute bekannt, dass sechs der „Titanium Efficiency“-Netzteile von Bel die Hochspannungs-GaN-FETs von Transphorm verwenden. Diese Nachricht deutet auf den wachsenden Trend hin, leistungsstarke Wide-Bandgap-Netzteile (PSUs) in Servern, Routern und Netzwerk-Switches von Rechenzentren einzusetzen.

Transphorm's high voltage GaN devices are used in six of Bel Power's AC to DC TET Series power supplies, enabling Titanium efficiency power conversion for data centers. (Graphic: Business Wire)

Die sechs GaN-basierten Netzteile der TET-Serie sind AC-DC-Front-End-Netzteile. Sie umfassen die TET3000-Serie, die branchenweit ersten AC-DC-Netzteile mit Titanium-Effizienz, bei denen GaN in der brückenfreien AC-DC-Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur-Endstufe (Power Factor Correction, PFC) verwendet wird – ein Produkt, das inzwischen unter Verwendung desselben Schaltkreises mit Firmware-Verbesserungen zur TET3200-Serie modifiziert wurde, um dem Kundeninteresse an einer höheren Ausgangsleistung gerecht zu werden. Die verbleibenden vier TET-Serien haben eine Leistung von 1,5 bis 2,5 kW und sind in standardmäßigen 1U- oder CRPS-Rackmount-Formfaktoren untergebracht. Die gesamte Familie liefert einen Wirkungsgrad von mehr als 96 Prozent bei hoher Leistung und einem Hauptausgang von 12 VDC, was den Netzteilen eine „80 Plus Titanium“-Bewertung einbrachte.

GaN: Revolutionierung der Stromversorgung im Rechenzentrum

Galliumnitrid-Leistungswandler bieten in Leistungsanwendungen grundlegende Vorteile im Vergleich zu Silizium (Si). Insbesondere erhöhen die GaN-FETs von Transphorm nachweislich den Wirkungsgrad der AC-DC-PFC-Stufe auf über 99 Prozent, wodurch die Leistungsdichte (mehr Leistung im gleichen Formfaktor) erhöht und gleichzeitig die Gesamtsystemkosten gesenkt werden – und das alles mit einer veröffentlichten Feldzuverlässigkeit von < 1,0 FIT.