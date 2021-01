Vom Immobilien-Unternehmen DIC Asset kommen am Mittwoch erste Eckdaten für das vergangene Jahr. 2020 habe man ein Transaktionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro erzielt, meldet die Gesellschaft aus Frankfurt am Morgen. Man habe damit die eigenen Planungen übertroffen. Auf Ankäufe von Immobilien entfielen rund 1,8 Milliarden Euro, davon allein mehr als 1,6 Milliarden Euro im Institutional Business der Gesellschaft. Die Assets under ...