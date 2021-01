Mainstream Renewable Power unterzeichnet 1 Milliarden Euro Kapitalbeteiligung mit Aker Horizons für ein globales 5,5-GW-Ausbauprogramm bis 2023

- Mainstream wird weiterhin unter der bestehenden Marke operieren, mit dem derzeitigen CEO und Management-Team und dem Gründer Dr. Eddie O'Connor als Chairman

DUBLIN, 20. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das globale Wind- und Solarunternehmen Mainstream Renewable Power hat eine Vereinbarung mit der Investmentgesellschaft für erneuerbare Energien Aker Horizons (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aker ASA) unterzeichnet, die vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung eine 75%ige Beteiligung an dem Unternehmen übernehmen wird. Der Deal bewertet Mainstream mit 1 Milliarden Euro (einschließlich eines potenziellen Earn-Out von bis zu 100 Millionen Euro im Jahr 2023 und vorbehaltlich üblicher Anpassungen), was für die Aktionäre eine signifikante Rendite von bis zum 5,5-fachen des Investments bedeutet. Die Vereinbarung ebnet den Weg für eine rasche Beschleunigung von Mainstreams globalen Expansionsplänen, um bis 2023 5,5 Gigawatt (GW) an Wind- und Solaranlagen zum finanziellen Abschluss zu bringen.

Das Unternehmen, das 2008 von Dr. Eddie O'Connor gegründet wurde, hat bedeutende Interessen in Lateinamerika, Asien-Pazifik und Afrika sowie im globalen Offshore-Windsektor mit über 1,2 GW an Großprojekten, die sich derzeit im Bau befinden. Mainstream verfügt über eine große Marktpräsenz in Chile, Afrika und Vietnam sowie über Anlagen in der Entwicklung in anderen Ländern, darunter die Philippinen, Australien und Kolumbien. Das Unternehmen wird sich weiterhin auf die Umsetzung seiner ~10 GW globalen Entwicklungspipeline und das Wachstum seines Portfolios in bestehenden und neuen Märkten konzentrieren, wobei es die volle Unterstützung der Aker ASA Gruppe genießt.