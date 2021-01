Kärnten/Österreich (ots) - Ab Herbst 2021 weltweit in den Kinos



Es gibt Geschichten, die unvergesslich bleiben. Wie jene von Franz Klammer,

einem der wohl populärsten Skifahrer aller Zeiten. Die besondere Geschichte rund

um die Tage seines Olympiasieges 1976 in Innsbruck kommt ab Herbst 2021 weltweit

in die Kinos. Heute Mittwoch, 20. Jänner 2021, wurde KLAMMER - der Film, im

Geburtshaus von Franz Klammer, im kärntnerischen Mooswald, präsentiert.



Nach jahrelanger sorgfältiger Planung und umfangreicher Vorbereitung ist es nun,

dank der Unterstützung vieler Partner, gelungen, den Start einer einzigartigen

österreichischen Kinofilmproduktion möglich zu machen. KLAMMER ist eine

Produktion von epo-film und Samsara Film, hergestellt in Zusammenarbeit mit

Servus TV, mit Unterstützung des Österreichischen Filminstituts (ÖFI), des

Filmstandorts Austria (FISA), der Kärnten Werbung GmbH, dem ORF

Film-/Fernsehabkommen, dem Filmfonds Wien, der Cine Tirol und der Carinthia Film

Commission. KLAMMER wird einer der größten und aufwändigst produzierten

Wintersportfilme aller Zeiten und ist eine rein in Österreich finanzierte

Produktion. Die Idee zur Umsetzung dieses Projektes und die ersten Initiativen

zur Realisierung wurden bereits vor mehreren Jahren von Christian Kresse,

Geschäftsführer der Kärnten Werbung, gesetzt.







Kärntner Schauspieler Julian Waldner (Franz Klammer) und die Wiener

Schauspielerin Valerie Huber (Eva Klammer). Weltweiter Kinostart: Herbst 2021.



Die Story: Franz Klammer zählt nach wie vor zu den weltweit bekanntesten

Olympiasiegern und lebenden Ski-Sport Legenden. Bei den olympischen Spielen in

Innsbruck wurde sein Status als Skilegende zementiert. Doch wie kam es dazu?

Welchen Kräften musste sich Klammer entgegensetzen? Wie brachte er die mentale

Kraft auf, die Ideallinie zu ignorieren, um seine eigene Spur in den Berg zu

ziehen? Die Liebe seines Lebens, Eva, gibt ihm den Mut, sich von allen Zwängen

zu befreien, um das Rennen seines Lebens bestreiten zu können.



Andreas Schmied, Regie & Drehbuch: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung,

die Geschichte dieses wahren österreichischen Helden, der über die Grenzen

hinweg gefeiert wird, als dramaturgisch dichten, spannenden Sportfilm,

wunderschöne Love-Story und auch als außergewöhnliche, inspirierende

Heldengeschichte zu erzählen."



Jakob Pochlatko, Produzent epo-film: "Mit dem innovativen, dichten Ansatz, sich

erzählerisch nur auf das wichtigste Kapitel in Franz Klammers Karriere zu

beschränken, konnten Elisabeth und Andreas Schmied auch Franz Klammer und dessen

Ehefrau und wichtigste Beraterin Eva ins Boot holen. Der Schwerpunkt dieser Seite 2 ► Seite 1 von 4



Der Film spielt überwiegend in Tirol, Kärnten und Wien. In den Hauptrollen: DerKärntner Schauspieler Julian Waldner (Franz Klammer) und die WienerSchauspielerin Valerie Huber (Eva Klammer). Weltweiter Kinostart: Herbst 2021.Die Story: Franz Klammer zählt nach wie vor zu den weltweit bekanntestenOlympiasiegern und lebenden Ski-Sport Legenden. Bei den olympischen Spielen inInnsbruck wurde sein Status als Skilegende zementiert. Doch wie kam es dazu?Welchen Kräften musste sich Klammer entgegensetzen? Wie brachte er die mentaleKraft auf, die Ideallinie zu ignorieren, um seine eigene Spur in den Berg zuziehen? Die Liebe seines Lebens, Eva, gibt ihm den Mut, sich von allen Zwängenzu befreien, um das Rennen seines Lebens bestreiten zu können.Andreas Schmied, Regie & Drehbuch: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung,die Geschichte dieses wahren österreichischen Helden, der über die Grenzenhinweg gefeiert wird, als dramaturgisch dichten, spannenden Sportfilm,wunderschöne Love-Story und auch als außergewöhnliche, inspirierendeHeldengeschichte zu erzählen."Jakob Pochlatko, Produzent epo-film: "Mit dem innovativen, dichten Ansatz, sicherzählerisch nur auf das wichtigste Kapitel in Franz Klammers Karriere zubeschränken, konnten Elisabeth und Andreas Schmied auch Franz Klammer und dessenEhefrau und wichtigste Beraterin Eva ins Boot holen. Der Schwerpunkt dieser