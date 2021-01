Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17.12.2020, VI ZR739/20, wird in der Öffentlichkeit nahezu durchwegs als Erfolg für dieVolkswagen AG im Zusammenhang mit manipulierten EA189-Dieselmotoren dargestellt.Viele Betroffene meinen daher, dass ihre Schadensersatzansprüche bereits Ende2018 verjährt gewesen sind. Dies ist jedoch ein Irrglaube! "Bei genauererBetrachtung des Urteils ist es in fast allen Fällen gerade nicht zu spät, sodassGeschädigte ihre Ansprüche auch weiterhin mit aller Konsequenz durchsetzensollten", empfehlen Dr. Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der imVerbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte ausNürnberg.Die Entscheidung des BGH zur Verjährungsfrage im Dieselskandal wurde mit großerSpannung erwartet. Dabei gab es für Betroffene des VW-Abgasskandals wahrlichkeinen schlechteren Fall als den durch den Bundesgerichtshof entschiedenen. Dennder dortige Kläger erlangte unstreitig bereits im Jahr 2015 nicht nur allgemeinvon dem sogenannten Dieselskandal Kenntnis, sondern auch konkret davon, dasssein Fahrzeug hiervon betroffen war. Wie der vorangegangen Entscheidung des OLGStuttgart zu entnehmen ist, erhob VW bereits in ihrer Klageerwiderung dieVerjährungseinrede und machte umfangreiche Ausführungen zur positiven Kenntnisdes Klägers von den anspruchsbegründenden Tatsachen. In seiner Replik nahm derKläger zur Frage der Verjährung keine Stellung. Auch im weiteren Verlauf desVerfahrens bestritt er die Behauptungen der VW AG nicht.Einzig und allein diesen unstreitigen Sachverhalt hatte der BGH in seinem Urteilvom 17.12.2020, VI ZR 739/20, rechtlich zu bewerten. Hierbei handelt es sichjedoch um einen absoluten Sonderfall. "Aus welchen Gründen die Anwälte desdortigen Klägers den Vortrag von VW zu einer tatsächlich wohl gar nichtvorhandenen Kenntnis von "allen anspruchsbegründenden Umständen" einfach sohaben stehen lassen, erschließt sich mir nicht. Fakt ist jedenfalls, dass nahezualle unserer Mandanten diesbezüglich im Jahr 2015 gerade noch keine Kenntnishatten", erläutert Rechtsanwalt Dr. Hoffmann. Nach Auffassung der NürnbergerRechtsanwälte hätte sich VW wegen der Öffentlichkeitswirkung für eineEntscheidung durch den BGH "keinen besseren Fall aussuchen" können. Demgemäßwenig überraschend sei es gekommen, dass der BGH wegen der dreijährigenkenntnisabhängigen Verjährungsfrist eine Verjährung der Schadensersatzansprüchezum 31.12.2018 bestätigte.In der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle war es der Volkswagen AGdemgegenüber nicht gelungen, dem Käufer bereits im Jahr 2015 positive Kenntnisnachzuweisen. Dementsprechend nahmen viele Gerichte auch keine Verjährung an und