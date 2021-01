Aktie günstig - tolle Margen - Produktionsstart in 12 Monaten - das gefällt! Kursziel 5 CAD für 2022!

Unternehmensbeschreibung

Kuya Silver ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, das auf dem besten Weg ist im Jahr 2021 ein verantwortungsbewusster und margenstarker Silberproduzent in Peru zu werden. Kuya Silver gab am 1. Oktober 2020 den Abschluss der Fusion mit Miramont Resources Corp. und die endgültige Genehmigung der kanadischen Wertpapierbörse CSE bekannt. Das Unternehmen ist im 100%igen Besitz der zurzeit stillgelegten Silbermine Bethania in Peru, die durch Erweiterung und Optimierung so schnell wie möglich zu einem bedeutenden Silberproduzenten aufsteigen soll. Die Mine war über 40 Jahre in Betrieb und produzierte sehr hochwertiges Silbererz mit Blei- und Zink-Nebenprodukten, bevor sie im Jahr 2016, aufgrund der damaligen Marktbedingungen und des Mangel an Betriebskapitals, die Produktion aufgeben musste.

Projekt

Bethania Silberprojekt:

Das zu 100% im Besitz befindliche Silberprojekt Bethania befindet sich in Zentralperu, im nordwestlichen Teil des Departements Huancavelica, etwa 320 Straßenkilometer von Lima entfernt. Das Projekt umfasst vier Konzessionen von insgesamt 1750 Hektar, das ganzjährig in einer 4-stündige Autofahrt von der Stadt Huancayo aus erreichbar ist. Im Mittelpunkt des Projekts, welches im weltberühmten Silber-Zink-Blei-Gürtel von Zentralperu liegt, steht die Konzession Santa Elena, eine Bergbaukonzession, in der sich die Silbermine Bethania befindet. Diese Mine produzierte über 40 Jahre sehr hochwertiges Silbererz mit Blei- und Zink-Nebenprodukten, wobei das Erz in verschiedenen Konzentratanlagen in der Region gebührenpflichtig gemahlen wurde. 2016 erfolgte aufgrund der damaligen nicht wirtschaftlichen Marktbedingungen und des Mangels an frischem Betriebskapitals die Produktionseinstellung und die Mine wird seitdem nur noch in Pflege und Wartung weiterbetrieben. Doch dies soll sich schon bald ändern! Kuya Silver plant die Umsetzung einer aggressiven Wachstumsstrategie durch Exploration und Erschließung, die die Bethania-Mine im Jahr 2021 und darüber hinaus zu einem bedeutenden Silberproduzenten machen soll. Die geologischen Voraussetzungen dafür sind schon mal sehr gut, denn das Silberprojekt befindet sich in einer Region mit produktiven und aussichtsreichen Basis- und Edelmetallgürteln. Sie beherbergt zahlreiche Mineralisierungsstile, einschließlich epithermales Gold-Silber, Porphyr Kupfer-Gold-Molybdän und Ersatz-/Skarn Zink-Kupfer. Die Mine Bethania befindet sich entlang einer interpretierten großen nord-nordöstlichen Verwerfungslinie innerhalb des epithermalen Gold-Silber-Gürtels im Süden Perus.