Medienmitteilung



Zur Rose-Gruppe beschleunigt Wachstum



- Umsatzplus von 23.6 Prozent im vierten Quartal und 14.4 Prozent im Gesamtjahr 2020



- Beschleunigtes Wachstum in allen Märkten gegenüber dem Vorquartal

- Anzahl aktiver Kunden steigt gruppenweit auf 10.5 Millionen

- DocMorris wird zur Dachmarke für das europäische Gesundheitsökosystem

- Gesundheitsplattform DocMorris+ und App-Einführung als strategischer Meilenstein



- Digitale Gesundheitsplattform von Zur Rose Group, Allianz Care, CSS, Visana setzt neue Massstäbe im schweizerischen Gesundheitswesen

- Ergebnisausblick 2020 bestätigt



Die Zur Rose-Gruppe hat ihre ambitionierten Wachstumsziele für 2020 übertroffen. Der Umsatz stieg markant auf CHF 1'751.9 Mio. (inklusive Medpex und Apotal [1]). Dies entspricht einem Wachstum von 14.4 Prozent in Lokalwährungen. Im vierten Quartal 2020 beschleunigte sich das Wachstum bei einem Umsatz von CHF 506.7 Mio. in Lokalwährungen auf 23.6 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode und lag damit auch deutlich über dem Vorquartal (Juli bis September). Per Ende 2020 erhöhte sich die Anzahl aktiver Kunden [2] um über 50 Prozent auf 10.5 Millionen im Vergleich zum Vorjahr und um 700'000 gegenüber dem Vorquartal.



Deutliches Wachstum in allen Märkten

In allen Märkten verzeichnete die Gruppe im vierten Quartal erhebliche Umsatzzuwächse im Vergleich zum Vorjahr. In Deutschland gelang es, den Umsatz (inklusive Medpex und Apotal) um 29.8 Prozent in Lokalwährung zu steigern. Im Gesamtjahr belief sich das Wachstum auf 16.5 Prozent in Lokalwährung. Im Heimmarkt Schweiz erzielte Zur Rose im vierten Quartal ein Umsatzplus von 10.0 Prozent bzw. 7.1 Prozent im Gesamtjahr. Das Unternehmen wuchs damit deutlich über dem Markt. Das ebenfalls stark wachsende Marktplatzgeschäft im Segment Europa verzeichnete im vierten Quartal eine Umsatzsteigerung von 60.3 Prozent in Lokalwährung. Über das Gesamtjahr betrug das Wachstum 73.5 Prozent, geprägt von einem Peak während des Lockdowns im Frühjahr.