SRH AlsterResearch AG Update: Traumhaus AG - Weitere Meilensteine erreicht

Please note that AlsterResearch publishes MiFID II compliant research only.

Die Traumhaus AG hat zwei bedeutende Mitteilungen veröffentlicht. Im Dezember hat das Unternehmen insgesamt 142.858 neue Aktien zu einem Kurs von EUR 14,00 bei institutionellen Inverstoren erfolgreich platziert. Zudem wurde eine Reihenhaussiedlung in Wiesbaden in zwei Transaktionen veräußert. Ein Teil der Siedlung (Projekt „Auris“), wurde für EUR 21,7 Mio. im Rahmen eines Globalverkaufs an die Industria Wohnen veräußert. Damit wird zunehmend deutlich, dass Reihenhäuser eine Assetklasse für institutionelle Investoren werden. Die Expansion der Traumhaus AG steht nun auf einem noch breiteren Fundament. Wir bestätigen unsere Kauf-Empfehlung. Das Kursziel reduziert sich lediglich durch die Ausgabe der neuen Aktien auf EUR 20,70 (EUR 21,30). Kaufen (Kaufen) Kursziel EUR 20,70 (21,30) Aktueller Kurs EUR 13,70 Kurspotential +51% ANALYST Harald Hof Equity Research Analyst h.hof@alsterresearch.com +49 40 309 293-52 AlsterResearch Seite 2 of 9 Traumhaus AG Deutschland | Immobilien | Marktkapitalisierung EUR 65 Mio. Kaufen (Kaufen) Kursziel Aktueller Kurs Kurspotential EUR 20,70 (21,30) EUR 13,70 +51% ANALYST Harald Hof Equity Research Analyst h.hof@alsterresearch.com +49 40 309 293-52 Globalverkauf einer Reihenhaussiedlung realisiert – Kaufen Die Traumhaus hat eine Reihenhaussiedlung in Wiesbaden in zwei Transaktionen veräußert. Ein Teil der Projektentwicklung mit 42 Reihenhäusern wurde erfolgreich in einem Globalverkauf an den institutionellen Investor Industria Wohnen veräußert. Der Kaufpreis in Höhe von EUR 21,7 Mio. wird der Gesellschaft in mehreren Raten nach der Erreichung von Bauabschnitten zufließen. In dieser Transaktion finden sich zwei bedeutende qualitative Informationen wieder: 1) Die Traumhaus bedient zunehmend institutionelle Investoren, ohne einen Preisabschlag gegenüber privaten Erwerbern zu verzeichnen und 2) das Produkt Reihenhaussiedlung wird eine institutionelle Assetklasse. Dies deutet darauf hin, dass zukünftig weitere Transaktionen in dieser Größenordnung realisiert werden könnten. Der zweite Teil der Siedlung mit weiteren 18 Reihenhäusern wurde an einen privaten Einzelinvestor veräußert. Der Kaufpreis wurde nicht genannt, sollte sich aber nach unseren Schätzungen (EUR 8-9 Mio. ARe) auf vergleichbarem Niveau bewegen. Zudem hat die Gesellschaft 142.858 neue Aktien ausgegebenen, wodurch die Aktienanzahl um 3,1% auf 4,75 Mio. Stück steigt. Die Kapitalerhöhung wurde bei institutionellen Inverstoren platziert. Folglich steigt der Free Float auf 17,2%. Damit wurde eine höhere Liquidität der Aktie und somit Fungibilität im Börsenhandel erreicht. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 14,00 ausgegeben. Damit fließen Traumhaus vor Berücksichtigung der damit verbundenen Transaktionskosten rund EUR 2,0 Mio. zu. Der Mittelzufluss stärkt die Eigenkapitalbasis, wodurch sich das Unternehmen der mittelfristigen Zielquote von 25% weiter nähert (EK-Quote 2020: 19,6% ARe). Wir haben unsere Gewinnschätzungen um den Verwässerungseffekt von rund 3% angepasst. Für 2020E ist der Ergebniseffekt vernachlässigbar. Mit einem KGV 2021E von 10,8x bleibt Traumhaus niedrig bewertet. Das Kursziel nach der Kapitalerhöhung lautet EUR 20,70, woraus sich ein Potential von über 50% errechnet. Traumhaus AG 2017 2018 2019 2020E 2021