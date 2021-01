Raus aus der Chip-Falle und mit photonisch-elektronischer Integration zum Weltmarktführer / VDE sieht große Chance für Standort in KI, Industrie 4.0, Mobilität / Höchste Datenraten durch Photonik (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Der Chipmangel zeigt die Abhängigkeit vieler Branchenunserer Industrie, aber auch neue Chancen. Großes Potential für denIndustriestandort Deutschland/Europa sieht der VDE in derphotonisch-elektronischen Integration, dem Zusammenwachsen der Elektronik undPhotonik. Denn ohne Photonik, also der optischen Kommunikation, läuft zukünftigweltweit nichts mehr: Durch die intelligente Integration von Elektronik undPhotonik sind Anwendungen wie Internet of Things, Industrie 4.0, AutonomesFahren oder Quantentechnologien überhaupt erst möglich. Die Mikroelektronikbenötigt die Photonik in der Prozessortechnologie, der Datenkommunikation undder Sensorik als notwendige Ergänzung. Beide Technologien sind damitsystemrelevant für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa. FürDeutschland und Europa ist das Zusammenwachsen dieser beiden Disziplinen einegroße Chance. "Die photonisch-elektronische Integration ist derzeit weltweit imInterimszustand, noch sind alle Karten offen. Wir müssen jetzt mit gezieltenFörderprogrammen photonisch-elektronisch integrierte Lösungen für Kommunikationund Sensorik in industriegeführten Verbundvorhaben erforschen und zurAnwendungsreife bringen. Mit einer starken Position in Forschung und Entwicklungstärken wir unsere Industrie und bauen damit unsere derzeit starke Positionweiter aus" appelliert der VDE anlässlich der Vorstellung seines neuenPositionspapiers zur Bedeutung der Photonik an die Politik. Ziel müsse es sein,die technologische Souveränität in den beiden SchlüsseltechnologienMikroelektronik und Photonik zu gewinnen und diese in neue Geschäftsmodelle zuüberführen.Japan macht es vorDerzeit belegt Deutschland in der Photonik nach China, Japan und den USA Platzvier im internationalen Vergleich, und diese Position gilt es für dieMikroelektronik zu nutzen. Allerdings fehlt es Deutschland und Europa anWeitsicht, moniert der VDE. "Die Japaner haben einen 5-Jahresplan fürfortschrittliche optische Übertragungstechniken EXAT aufgelegt, den siedurchziehen, um ihre starke Position in der der Photonik und Elektronikauszubauen und ihre Industrie fit für die Zukunft zu machen", sagt Prof.Christian Schäffer, Autor des VDE Positionspapiers. Der VDE fordere deshalb eineabgestimmte Industriestrategie für die Fertigung photonisch-elektronischintegrierter Mikrochips in Europa: "Wichtig ist es jetzt, Halbleiterherstellerfür eine Volumenproduktion zu stärken. Deutschlands Industrie ist weltweitführend in der Leistungselektronik und in der Sensorik und verfügt über einestarke Position in der Photonik. Die intelligente Kombination der