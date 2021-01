UBS belässt RTL GROUP auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Richard Eary

Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. 2020 sei coronabedingt ein Achterbahn-Jahr für den europäischen Werbe- und Mediensektor gewesen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im ersten Halbjahr 2021 dürfte es eine fortgesetzte Rotation in zyklische Werte geben, wobei im zweiten Quartal eine deutliche Erholung zu erwarten sei. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Experte mit einer Rotation zurück in strukturelle Wachstumsaktien und empfiehlt Anlegern einen selektiven Investmentansatz./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 22:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.