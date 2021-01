DAVOS/GENF (dpa-AFX) - Erstmals hält das Weltwirtschaftsforum sein traditionelles Jahrestreffen im Internet ab. Wegen der Corona-Krise kann die Tagung nicht wie sonst im Schweizer Alpenort Davos stattfinden. Die "Davos Agenda" getaufte Veranstaltung beginnt am Montag. Bis zu diesem Freitag sollen dabei Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Online-Runden über aktuelle Herausforderungen wie die Pandemie und den Klimawandel diskutieren.

Angekündigt sind auch Reden ranghoher Politiker. Am Montag sollen der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprechen. Ein echtes Treffen will das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr aber auch noch ausrichten. Ende Mai sollen Wirtschaftslenker, Spitzenpolitiker und Gesellschaftsvertreter in Singapur zusammenkommen./bvi/DP/edh