numares und Bruker unterzeichnen Vereinbarung zur Umsetzung fortschrittlicher Metabolomics-basierter klinischer Diagnostik

numare's AI-driven, NMR-based diagnostic platform AXINON is easy to operate by laboratory technicians. (Photo: Business Wire)

Die Vereinbarung basiert auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und kombiniert die Expertise von numares bei der Nutzung von Metabolomics für softwarebasierte Diagnostik mit der weltweit führenden Kernspinresonanz (NMR)-Technologie von Bruker. Dies führt zu schnelleren, genaueren und stärker personalisierten Informationen über den Schweregrad und den Verlauf von Krankheiten.

Die Zusammenarbeit soll den kontinuierlichen Übergang der AXINON-Plattform von der Forschung in die klinische Routine unterstützen und sie allen Patienten als erschwingliche Standarddiagnostik zugänglich machen. Vor zwei Jahren begann numares eine Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Mayo Clinic zur gemeinsamen Entwicklung diagnostischer Tests unter Verwendung von Metabolomics und NMR. Die Zusammenarbeit von numares und Bruker markiert nun einen weiteren Meilenstein im Rahmen der Vision von numares, diese Technologien als Routinediagnostik zu etablieren.

Die auf der NMR-Spektroskopie basierende AXINON-Plattform ist eine nicht-invasive Technik, die neue Möglichkeiten für die Prävention und Behandlung von Krankheiten eröffnet, darunter Erkrankungen der Niere, des Herzens und der Leber, sowie Krebs. Das numares-System misst verschiedene Stoffwechselmuster und wendet künstliche Intelligenz (KI) an, um die Ergebnisse zu clustern und in eine klinische Diagnose zu übersetzen. Diese umfassende Informationsquelle gibt medizinischen Fachkräften neue Einblicke in das Krankheitsmanagement und ermöglicht Patienten einen schnellen Zugang zur richtigen Behandlung. Ebenso unterstützt die AXINON-Plattform die Vorhersage von Krankheitsrisiken und ebnet damit den Weg für neue Entwicklungen in der Präzisionsmedizin und der Begleitdiagnostik.