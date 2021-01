Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IPO SAP-Tochter Qualtrics erwartet höheren Preis bei Börsengang Europas größter Softwarehersteller SAP kann beim geplanten Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics mit mehr Geld rechnen. So erwartet Qualtrics, bei dem Debüt in New York nun zwischen 27 und 29 US-Dollar je Aktie zu erzielen, wie aus …