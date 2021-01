NeXR Technologies SE: Finanzdienstleister Montega setzt VR-Konferenztool NeXR Seminar im Rahmen des Virtual Reality Investors Day ein

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) gewinnt einen namhaften Kunden für ihr digitales Konferenztool NeXR Seminar. Mit der Montega AG setzt eines der führenden deutschen Research-Häuser die Software und Infrastruktur zur Durchführung ihrer Kapitalmarktkonferenz, dem Virtual Reality Investors Day (VRID), am 08. Juni 2021, ein. Die Privatbank DONNER & REUSCHEL unterstützt das Format als strategischer Kapitalmarktpartner der Montega AG.

Beim VR Investors Day handelt es sich um die erste rein virtuelle Kapitalmarktkonferenz des Hamburger Finanzdienstleisters. NeXR überzeugte die Montega AG durch sein flexibel einsetzbares Virtual-Reality-Tool (VR), das sein Potenzial insbesondere im aktuellen Umfeld von Versammlungs- und Mobilitätsbeschränkungen entfaltet.

Hierfür scannt NeXR die Vorstände von sechs Unternehmen mithilfe der 3D-Fotogrammetrie-Scanner-Technologie ein und erstellt personalisierte Avatare. Bei Avataren handelt es sich um die jeweiligen digitalen Ebenbilder der eingescannten Personen, die in der digitalen Konferenzumgebung als virtuelle PräsentatorInnen in Echtzeit zum Einsatz kommen. Die Vorstände präsentieren ihr Unternehmen bei einer Kapitalmarktkonferenz erstmals im virtuellen Raum einem ausgesuchten Investorenkreis. Auch NeXR Technologies selbst wird eine Präsentation halten und die Teilnehmer*innen zudem mit VR-Brillen ausstatten.

So entsteht eine zukunftsweisende und lebendige Konferenzumgebung auf Basis innovativer VR-Technologie Made in Germany. Komplexe Inhalte können durch die 3D-Darstellung buchstäblich anschaulicher vermittelt werden, als es bei konventionellen Video-Konferenzen der Fall wäre, da flexible Umgebungen in die Präsentation mit einbezogen werden können. Die Interaktionen zwischen den Präsentator*innen und Teilnehmer*innen wirken zudem natürlicher. Dies untermauert eindrucksvoll die disruptive Kraft der Lösung.