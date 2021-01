AV-Comparatives veröffentlicht Jahresreport für Antivirus und Internet Security Software

INNSBRUCK, Österreich, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das österreichische Antiviren-Testlabor AV-Comparatives hat seinen jährlichen Jahresbericht für Consumer Security Produkte veröffentlicht. Dazu gehören die Ergebnisse aller im Jahr 2020 durchgeführten Einzeltests, eine User-Interface-Überprüfung für alle 17 getesteten Produkte und Auszeichnungen für einzelne Programme in verschiedenen Kategorien.

Alle getesteten Produkte erhielten den Approved Security Product Award des Testlabors.Dies wird allen Produkten gegeben, die bewiesen haben, dass sie einen kompetenten Schutz gegen eine Vielzahl von Bedrohungen bieten können, ohne die Leistung des Computers unangemessen zu beeinträchtigen. Die Auszeichnung ist eine Zertifizierung eines effektiven und zuverlässigen Produkts.

Getestet wurden: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, F-Secure, G Data, K7, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Norton LifeLock, Panda, Total AV, Total Defense, Trend Micro und Vipre.

Produkt des Jahres

Die prestigeträchtige Auszeichnung von AV-Comparatives geht an das Programm mit den höchsten Punktzahlen in allen Tests. Es ist eine Demonstration von Top-Qualität in allen Kategorien.

Der 2020 Product of the Year Award geht an

Kaspersky

Outstanding Security Product

Der Outstanding Product Award geht an zwei Anbieter, deren Produkte auch in jedem einzelnen Test der Main Test Series die höchste Auszeichnung (Advanced+) erreicht haben. Das ist ein Beweis für Exzellenz auf der ganzen Linie.

Bitdefender

ESET

Top-Rated Product

Produkte, die über alle Testtypen hinweg hohe Werte erzielen, werden mit Top-Rated Product Awards belohnt. Diese zeigen, dass ein Programm über alle Testtypen hinweg einen hohen Standard erreicht hat.

Avast

AVG

Bronze, Silber und Gold Awards für Kategorien

Für jeden einzelnen Testtyp gehen Bronze, Silber und Gold Awards an die Produkte, die die höchste Punktzahl erreicht haben. Die Gewinner der Kategorien sind: