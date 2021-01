Weiterstadt (ots) - > 4x4-Turbodiesel mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe für

OCTAVIA Ambition und Style, Sondermodell CLEVER sowie OCTAVIA SCOUT erhältlich



> Neue Motor-Antriebs-Variante erfüllt die Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP)





> SKODA bietet den allradgetriebenen OCTAVIA ab 34.360 Euro an, der OCTAVIACOMBI 4x4 startet ab 35.060 EuroSKODA baut die Antriebsvielfalt des OCTAVIA weiter aus: Der 110 kW (150 PS)starke 2,0 TDI* steht jetzt auch mit Allradantrieb zur Verfügung. Die Kundenkönnen diese Variante des tschechischen Bestellers in den AusstattungslinienAmbition und Style, als Sondermodell OCTAVIA CLEVER sowie als Lifestyle-KombiOCTAVIA SCOUT bestellen. Alle Versionen erfüllen die Emissionsnorm Euro6d-ISC-FCM (AP).Allradantrieb hat SKODA für die vierte OCTAVIA-Generation bislang allein im 147kW (200 PS)* starken OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI DSG sowie in Verbindung mit demidentisch motorisierten Sportmodell RS angeboten. Nun lassen sich dieTraktionsvorteile des 4x4-Systems auch mit dem 110 kW (150 PS) starken 2,0TDI-Motor und 7-Gang-Direktschaltgetriebe kombinieren. Damit haben Kunden einenoch größere Auswahl. Der hochmoderne Selbstzünder der neuen EVO-Familie erfülltdank weiterentwickelter SCR-Abgasnachbehandlung die Emissionsnorm Euro6d-ISC-FCM (AP). Dabei wird das AdBlue® im sogenannten ,Twindosing'-Verfahrengezielt vor zwei hintereinander angeordnete Katalysatoren eingespritzt. Diessenkt den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) um bis zu 80 Prozent.Die neue Motor-Antriebs-Variante steht für den SKODA OCTAVIA in denAusstattungslinien Ambition und Style ebenso zur Verfügung wie für dasumfangreich ausgestattete Sondermodell CLEVER und den robust designten OCTAVIASCOUT. Der Einstiegspreis für den OCTAVIA Ambition 2,0 TDI 110 kW (150 PS) DSG4x4* beginnt bei 34.360 Euro, die Kombiversion gibt es ab 35.060 Euro und derOCTAVIA SCOUT 2,0 TDI 110 kW (150 PS) DSG 4x4* startet bei 39.320 Euro.In der vierten Generation präsentiert sich der SKODA OCTAVIA so vielfältig wienie zuvor: Neben den modernen TSI-Benzinern und den neuen EVO-Turbodieselnproduziert SKODA den Markenbestseller auch als G-TEC* mit Erdgasantrieb, e-TECmit Mild-Hybridtechnologie sowie als Plug-in-Hybridmodell OCTAVIA iV*. Hinzukommen der OCTAVIA SCOUT mit markantem Offroad-Look sowie die sportlichenRS-Varianten.Alle Details zu Preisen und Ausstattungen des OCTAVIA hält SKODA unterhttp://www.skoda-media.de/model/104/?fz=172&skoda=OCTAVIA bereit.SKODA OCTAVIA 2,0 TDI 110 kW (150 PS), 7-Gang-Direktschaltgetriebe,Allradantrieb - neue Motorisierung und unverbindliche Preisempfehlung in EuroAmbition Style CLEVER