MBH SETZT 2021 SEINEN WACHSTUMSTREND FORT UND STARTET MIT DER ÜBERNAHME VON 3Ks ENGINEERING EIN NEUES INGENIEURSGESCHÄFT



London, 26. Januar 2021, MBH Corporation plc (MBH), eine breit aufgestellte Investment-Holdinggesellschaft, eröffnet mit der Übernahme von 3Ks Engineering ("3Ks"), einem der größten Unternehmen des Vereinigten Königreichs für die Bereiche hochtechnische Produktion und Schwermaschinen, ein neues Ingenieursgeschäft. Nachdem MBH im äußerst erfolgreichen Jahr 2020 mit 12 weiteren Übernahmen die Anzahl seiner Tochterunternehmen auf 22 steigern konnte, ist dies nun die erste Übernahme im Jahr 2021. 3Ks Engineering ist das 23. von MBH übernommene Unternehmen.

Mit der vollständigen Übernahme von 3Ks Engineering ("3Ks"), einem One-Stop-Shop für großtechnische Herstellung und Schwermaschinen und einem der größten Unternehmen seiner Branche im Vereinigten Königreich, startet MBH ein neues Ingenieursgeschäft.



3Ks ist das jüngste Beispiel für die Geschäftsstrategie der MBH, die in der Übernahme und kontinuierlichen Weiterentwicklung erfolgreicher Unternehmen besteht. 3Ks ist seit mehr als 50 Jahren ein Familienunternehmen. Das 1969 von Ronald Hanbury in Südwales gegründete Unternehmen wurde in den vergangenen 20 Jahren von dessen Söhnen Kevin und Karl Hanbury geleitet, die auch nach der Übernahme weiterhin im Unternehmen tätig sein werden. Das Unternehmen verfügt über äußerst loyale Mitarbeiter, die, mit Ausnahme der Hanbury-Brüder, im Durchschnitt seit 11 Jahren für das Unternehmen arbeiten.

3Ks wurde hauptsächlich als Unternehmen für die Gas- und Ölindustrie gegründet. Die meisten seiner Kunden kommen auch heute noch aus dieser Branche, wenngleich das Unternehmen seine Dienstleistungen inzwischen auch in den Bereichen Unterwasser, Onshore, Offshore, Eisenbahn und Back Deck innerhalb des Vereinigten Königreichs anbietet.



Im Geschäftsjahr, das zum 31. Januar 2020 endete, erzielte 3Ks einen Umsatz von 4 Millionen Pfund. Es handelt sich um eine gewinnbringende Übernahme.

Insgesamt wird der Gewinn durch die Übernahme auf 3,3 Millionen Pfund geschätzt. Der Gewinn wird teilweise in nichtnotierte Anleihen der MBH Corporation plc investiert und nach abgeschlossener Buchprüfung in notierte Anleihen überschrieben. Die notierten und nichtnotierten Anleihen unterstehen folgenden Bedingungen: