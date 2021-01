Asiatische Dekade bei Aktien

Im Osten geht die Sonne auf - Asiatische Aktien mit Potential

Vor fast genau zwölf Monaten breitete sich das Corona-Virus in China rasend schnell aus. Am 23. Januar 2020 wurde die chinesische Stadt Wuhan komplett abgeriegelt. Zu diesem Zeitpunkt war die westliche Welt noch weitgehend verschont. Inzwischen wissen wir, dass sich die Pandemie nahezu über den ganzen Erdball verbreitet hat. Während Europa und Amerika noch stark durch das Virus beeinträchtigt sind, läuft in Asien nahezu wieder alles auf Hochtouren. Es gibt kaum Infizierte, die Wirtschaft boomt und das soziale Leben läuft weitestgehend normal ab. Anleger und Investoren ist dieser Trend natürlich nicht verborgen geblieben. Die asiatischen Börsen locken mit zahlreichen interessanten Aktien.

