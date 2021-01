publity AG: Aufschlag beim PREOS-Deal

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research will die publity AG voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) eine Mehrheitsbeteiligung an der PREOS Real Estate AG an einen strategischen Investor veräußern. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei es vorstellbar, dass die Beteiligung an einen Investor aus Asien verkauft werde, der dadurch den Eintritt in den deutschen und europäischen Markt anstrebe. Der neue Investor könne eine Beteiligung von 50 bis 60 Prozent an PREOS erhalten, während publity weiterhin über 25 Prozent verfüge. Bezüglich des Verkaufspreises halte das Analystenteam einen Aufschlag zum derzeitigen Marktpreis von 10 bis 25 Prozent als annehmbar. Dies bedeute dann einen Preis zwischen 10,00 und 11,50 Euro je Aktie. In der Folge erreiche das derzeitige PREOS-Aktienpaket der publity alleine schon einen Wert von über 900 Mio. Euro. Zudem behalte SRC die Einschätzung für das gerade beendete Geschäftsjahr 2020 bei, welche durch die jüngsten Entwicklungen trotz der Corona Pandemie nochmals bekräftigt worden seien. Für das Geschäftsjahr 2021 und die folgenden Jahre bestätige das Analystenteam bis zum Abschluss des Verkaufs der PREOS-Anteile auch die GuV-Prognose. Aufgrund der zu erwartenden Wertrealisierung aus dem Verkauf der PREOS-Aktien erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf 55,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.