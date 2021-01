Mehr Zeit für die Familie sorgt für Wachstumsschub bei Ravensburger (FOTO)

Ravensburg (ots) - In der Familie oder allein - im vergangenen Jahr wurde mehr Zeit fürs Spielen, Lesen und zur Entspannung genutzt. Das sorgte für eine erhöhte Nachfrage nach Ravensburger Produkten und damit für einen Wachstumsschub der Gruppe in allen Produktkategorien und Märkten. Ravensburger konnte den Umsatz auf 632 Mio. Euro* steigern, das sind über 20 % mehr als im Vorjahr. Spieleklassiker, Kinderbücher, tiptoi Produkte, die Kugelbahn "GraviTrax" sowie Denk- und Logikspiele von "ThinkFun" waren besonders gefragt. Puzzles gewannen nochmals an Beliebtheit - und zwar weltweit.



Die Ravensburger Gruppe erzielte 2020 ein zweistelliges Wachstum. In den großen europäischen Spielwarenmärkten Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien wuchs Ravensburger jeweils wesentlich stärker als der Markt.** Das höchste Wachstum konnte in Großbritannien und den Regionen Nordamerika und Skandinavien erreicht werden. In Deutschland entwickelte sich Ravensburger ebenfalls mit einem zweistelligen Wachstum. Vorstandsvorsitzender Clemens Maier erläuterte die Ravensburger Entwicklung beim Pressegespräch im Rahmen der Hausmesse am Standort: "Das vergangene Jahr war geprägt durch die gemeinsame Zeit mit der Familie. Brettspiele und Edukatives für Kinder waren neben Produkten zur Entspannung besonders gefragt. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit unserem Angebot viele Menschen unterstützen konnten, einen Ausgleich vom Alltag, besonders in der Krisensituation, zu finden."



International erfolgreiche Produktfamilien



Bei den Spielen waren in den vergangenen Monaten Klassiker besonders begehrt. Die Menschen suchten das Vertraute. Bei Klassikern ist die Einstiegshürde gering und die Spiele sind oft mit Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse verknüpft. Allein 2020 wurden von den Produktfamilien "Das verrückte Labyrinth" 1,2 Mio. Exemplare und memory über 2 Mio. Spiele verkauft. Insgesamt wuchs die Unternehmensgruppe in der größten Ravensburger Kategorie, den Spielen, um 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurden in Summe 25 Mio. Spiele verkauft. An den Klassiker-Trend knüpft Ravensburger auch 2021 an und feiert die Jubiläen einiger Erfolgsspiele, darunter "Sagaland" (40 Jahre) und "Lotti Karotti" (20 Jahre).