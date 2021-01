Kann sich die Microsoft-Aktie nach den guten Zahlen der aktuellen Schwäche des Gesamtmarktes entziehen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit einem Kursanstieg von 43 Prozent innerhalb der turbulenten vergangenen 12 Monate nimmt die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) hinter der Apple-Aktie den zweiten Platz in der Performanceliste des Dow Jones-Index ein. Auch der Start in das neue Jahr fiel äußerst positiv aus. Notierte die Aktie noch am 6. Januar 2021 im Bereich von 212 US-Dollar, so verzeichnete sie am 27. Januar 2021 nach der Veröffentlichung der über den hoch gesteckten Erwartungen liegenden Quartalszahlen bei 240,44 US-Dollar einen neuen Höchststand.

Da der Softwarekonzern aus der Sicht führender Experten hervorragend für die Zukunft positioniert sei, wird die Microsoft-Aktie in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 300 US-Dollar (Jefferies & Company) zum Kauf empfohlen. Dennoch konnte sich die Aktie der aktuellen generellen Schwäche des Gesamtmarktes nicht entziehen. Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Microsoft-Aktie nach einer kurzen Verschnaufpause bald wieder den Weg nach oben einschlagen wird, könnten ein Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.