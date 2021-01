Am heutigen Tage kann Sartorius massiv zulegen. Immerhin kann sich die Aktie um rund vier Prozent nach oben schieben. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 406,80 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund eins Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Hoch liegt bei 409,00 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 354,99 EUR verläuft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

