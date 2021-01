In der Kalenderwoche 4 (#KW4 – 2021) ist die Nachrichtenlage am KMU-Anleihenmarkt groß – von Neuemission bis hin zu Insolvenz ist alles dabei. Beginnen wir mit dem Erfreulichen, nämlich der Vollplatzierung in Höhe von 45 Mio. Euro der ersten PANDION-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A289YC5). Die 5,50%-Anleihe stieß sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet. Daher wurde die Zeichnungsphase vorzeitig beendet und das anvisierte Volumen in Höhe von 30 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro angehoben. Weniger erfreulich ist freilich der Insolvenzantrag der SeniVita Social Estate AG (SSE AG), der am Freitag beim Amtsgericht Bayreuth eingereicht wurde. Der Entwickler und Betreiber von Pflegeeinrichtungen ist zahlungsunfähig, zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Dr. Hubert Ampferl von der Kanzlei Dr. Beck & Partner bestellt. Die erst kürzlich um fünf Jahre verlängerte SSE-Anleihe 2015/25 (WKN A13SHL) hat ein ausstehendes Volumen von 44,6 Mio. Euro.

Eine erfolgreiche Anleihen-Premiere feiert in die dieser Woche auch die LR Global Holding GmbH, die eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0010894850) im „Nordic-Bond-Format“ mit einem Volumen von 125 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren kann. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren begeben und wird mit einem variablen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus 7,25% verzinst. Die ABO Wind AG begibt ab dem 1. Februar 2021 eine neunjährige Anleihe 2021/30 (ISIN: DE000A3H2UT8) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe wird jährlich mit 3,50% verzinst. Der Vertrieb der neuen ABO Wind-Anleihe 2021/30 erfolgt über die GLS-Bank, d.h. zunächst können exklusiv nur Kunden der sozial-ökologischen GLS Bank die neue ABO Wind-Unternehmensanleihe zeichnen. Die österreichische S IMMO AG hat unterdessen einen siebenjährigen Green Bond (ISIN AT0000A2MKW4) mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einem Zinskupon in Höhe von 1,75% p.a. aufgelegt. Die Anleihe mit einer Stückelung von 500 Euro kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland vom 28.01.2021 bis 03.02.2021 Kreditinstituten gezeichnet werden.