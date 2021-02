High Tide stärkt weiter seine Bilanz, Wandelanleihen von mehr als 7 Mio. $ wurden in Eigenkapital umgewandelt

Calgary, AB, 1. Februar 2021 - High Tide Inc. (" High Tide" oder das "Unternehmen") (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FRA:2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Konsum erweitert hat, gibt erfreut bekannt, dass während des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2020 das zum Januar 2021 endet, mehrere Inhaber von Wandelanleihen, Anleihen im Wert von insgesamt 7.365.000 $ gemäß der Bedingungen der verschiedenen Wandelanleihen in Stammaktien von High Tide umgewandelt haben.

"Unsere Bilanz wird immer stärker”, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. “Wir kündigten am 7. Januar 2021 an, dass ein dritter Darlehensgeber eine bestehende Darlehensfazilität abändern möchte, um den Fälligkeitstag um mehr als ein Jahr zu verlängern und gleichzeitig den anwendbaren Zinssatz zu senken. Unsere Bilanz wurde durch die Verbesserung der Konditionen von Darlehensfazilitäten in Höhe von über 40 Millionen Dollar infolge dieser Transaktionen beträchtlich gestärkt. Heute kann ich mit großer Freude bekanntgeben, dass weitere Schulden in Höhe von 7,4 Mio. $ in Stammaktien umgewandelt wurden, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass der Markt langsam die Perspektive unseres Unternehmens und das aufregende Wachstum, das vor uns liegt, zu schätzen weiß. Zusätzlich zu einer insgesamt niedrigeren Schuldenlast kann diese Umwandlungen dem Unternehmen etwas unter 900.000 $ an Zinskosten sparen”, fügte Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt derzeit 69 Standorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).