Vancouver, British Columbia - 2. Februar 2021 - Noram Ventures Inc. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, den Abschluss des Bohrlochs CVZ-63 in einer Tiefe von 322 Fuß (98,1 m) bekannt geben zu können. Die durchteufte Mineralisierung befand sich in einer geringen Tiefe von nur 22 Fuß (6,7 m). Im Rahmen der Phase-V-Bohrkampagne ist dies der Abschnitt mit der oberflächennahesten Mineralisierung, den Noram bisher durchschnitten hat.

„Der Abschnitt mit guten Lithiumgehalten ist in CVZ-63 zwar dünner, da sich das Bohrloch an der östlichen Grenze des Beckens befindet, aber es ist bemerkenswert, dass die hochgradige Mineralisierung fast an der Erdoberfläche beginnt. Dieses Ergebnis ist von besonderem Interesse für unser Ressourcenmodell, denn es zeigt, dass sich die höhergradige Lithiummineralisierung bis zum Rand des Beckens fortsetzt. Der bräunliche Schlammstein/Tonstein in CVZ-63 ist offensichtlich gleichwertig mit der olivfarbenen Variante, die in anderen Teilen des Projekts vorkommt, und zeigt auch vergleichbare Lithiumgehalte“, erklärte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) für diese und alle vier vorangegangenen Bohrphasen im Lithiumkonzessionsgebiet Zeus von Noram. Diese Durchschneidung eines 120 Fuß (36,6 m) starken Abschnitts mit hochgradiger Mineralisierung (1.121 ppm Li) in einer Tiefe von 22 Fuß bis 142 Fuß (6,7 m bis 43,3 m) wird als eine sehr bedeutende Erweiterung der Ressourcengrundlage des Projekts angesehen.

Abbildung 1a) Schichtendiagramm der verschiedenen Tonsteinarten in CVZ-63 von der Erdoberfläche bis in eine Tiefe von 98,1 m (322 Fuß)

b) Lageplan des Konzessionsgebiets Zeus mit Ansicht a) des Standorts der angedeuteten und vermuteten Ressourcen bei einem Lithium-Cutoff von > 900 ppm; b) der Standorte der abgeschlossenen oder aktiven Bohrungen (grün) des Phase-V-Programms 2020/2021. Die geplanten bzw. noch nicht explorierten Bohrstandorte sind in weiß dargestellt.

von (m) bis (m) Lithologie 0 6,7 Schotterdecke 6,7 28,0 Bräunlicher Schlammstein 28,0 39,3 Blauschwarzer Schlammstein 39,3 54,9 Blauer Schlammstein 54,9 58,5 Sandiger Schlammstein 58,5 62,2 Blauer Tonstein/ Schlammstein 62,2 65,5 Sandiger Schlammstein 65,5 71,9 Blauer Schlammstein 71,9 98,1 Unterer brauner Schlammstein

Tabelle 1 - Zusammenfassung des Schichtendiagramms in Abbildung 1a, das die lithologischen Schichten in CVZ-63 bis in eine Tiefe von 462 Fuß darstellt.

Bohrloch-Nr. Proben-Nr. von (Fuß) bis (Fuß) Tiefe bis obersten Bereich Tiefe bis untersten Bereich Li (ppm) CVZ-63 1710195 22 32 6,7 9,8 1010 CVZ-63 1710196 32 42 9,8 12,8 1090 CVZ-63 1710197 42 52 12,8 15,8 1450 CVZ-63 1710198 52 62 15,8 18,9 1840 CVZ-63 1710199 62 72 18,9 21,9 1320 CVZ-63 1710200 72 82 21,9 25,0 530 CVZ-63 1710201 82 92 25,0 28,0 740 CVZ-63 1710202 92 102 28,0 31,1 1480 CVZ-63 1710203 102 112 31,1 34,1 1120 CVZ-63 1710204 112 122 34,1 37,2 1010 CVZ-63 1710205 122 132 37,2 40,2 840 CVZ-63 1710206 132 142 40,2 43,3 1020 CVZ-63 1710207 142 152 43,3 46,3 860 CVZ-63 1710208 152 162 46,3 49,4 790 CVZ-63 1710209 162 172 49,4 52,4 680 CVZ-63 1710211 172 182 52,4 55,5 580 CVZ-63 1710212 182 192 55,5 58,5 530 CVZ-63 1710213 192 202 58,5 61,6 930 CVZ-63 1710214 202 212 61,6 64,6 870 CVZ-63 1710215 212 222 64,6 67,7 460 CVZ-63 1710216 222 232 67,7 70,7 580 CVZ-63 1710217 232 242 70,7 73,8 500 CVZ-63 1710218 242 252 73,8 76,8 470 CVZ-63 1710219 252 262 76,8 79,9 640 CVZ-63 1710220 262 272 79,9 82,9 490 CVZ-63 1710221 272 282 82,9 86,0 404 CVZ-63 1710222 282 292 86,0 89,0 386 CVZ-63 1710223 292 302 89,0 92,0 398 CVZ-63 1710224 302 312 92,0 95,1 337 CVZ-63 1710225 312 322 95,1 98,1 288

Tabelle 2 - Zusammenfassung der Analyseergebnisse für CVZ-63

Die Proben wurden als Eilauftrag an ALS Labs in North Vancouver geschickt. Das Schichtendiagramm stellt die Ergebnisse in grafischer Form dar. Diese Seebettsedimente weisen in weiten Teilen des Clayton Valley überwiegend einheitliche lithologische Eigenschaften und Lithiumgehalte auf.

Brad Peek., M.Sc., CPG, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley zuständig und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus („Zeus“) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressource (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent - „LCÄ“).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

„Anita Algie“ eh.

Director & CFO

Büro: (604) 553-2279

