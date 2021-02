Zendesk stellt neue Suite mit leistungsstarker Messaging-Lösung vor

Zendesk, Inc. (NYSE: ZEN), ein Unternehmen für Kundenservice-Software mit Support- und Vertriebsprodukten zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, gab heute die generelle Verfügbarkeit seiner umfassenden Messaging-Lösung als Teil der neuen Zendesk Suite bekannt. Das neue Paket vereint alle Service-Funktionen von Zendesk, einschließlich Messaging, in einem Gesamtpaket, das eine radikale Vereinfachung im Bereich der Unternehmenssoftware darstellt.

Die leistungsstarken Messaging-Tools von Zendesk ermöglichen es Unternehmen, nahtlose, bequeme und personalisierte Unterhaltungen zu führen, unabhängig davon, ob Kunden eine SMS schreiben, auf ihrem Computer chatten, sich über WhatsApp melden möchten oder einen anderen Kommunikationsweg wählen. Unternehmen können jetzt einfach out-of-the-box, mit integrierter Automatisierung und der Möglichkeit, entsprechend der Anforderungen moderner Unternehmen zu skalieren, vernetzte Gesprächserlebnisse über Web-, Mobil- und Social-Kanäle anbieten. Die Messaging-Lösung von Zendesk bietet außerdem zusätzliche Funktionen, wie proaktive Benachrichtigungen, die Aktivierung spezieller Bots von Drittanbietern und die Möglichkeit, dass Kunden direkt in der Unterhaltung Transaktionen durchführen können, beispielsweise wenn sie Produkte durchstöbern, Plätze reservieren oder Zahlungen vornehmen.

„Die Kunden von heute verlangen Echtzeit-Erlebnisse auf einem Niveau und in einem Tempo, das wir noch nie zuvor gesehen haben. Unternehmen können Kundenloyalität nicht als selbstverständlich betrachten. Der Einsatz veralteter, teurer Unternehmenssoftware, die Monate braucht, um betriebsbereit zu sein, gehört der Vergangenheit an", sagt Adrian McDermott, President of Products bei Zendesk. „Unternehmen brauchen die bestmögliche Technologie, um agil zu bleiben und den sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Innerhalb weniger Stunden kann Zendesk Unternehmen dabei helfen, großartige Kundenerlebnisse zu liefern, bei denen Messaging im Mittelpunkt steht.”

Messaging hat sich schnell zum bevorzugten Kommunikationsweg für Unternehmen und Kunden entwickelt, da es bequem und schnell ist und ein personalisierteres Erlebnis bietet. Der Customer Experience (CX) Trends Report 2021 von Zendesk verdeutlicht diesen Wandel: Im Jahr 2020 ist die Nutzung von Social Messaging in Deutschland um 140 Prozent gestiegen, und 40 Prozent der deutschen Verbraucher gaben an, dass sie einen neuen Kanal ausprobiert haben, um Kontakt zum Kundenservice aufzunehmen. Vor allem Messaging und Bots treiben diesen Wandel voran.