2. Februar 2021



Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) -

Energiedienst Holding AG: EBIT des Geschäftsjahrs 2020 entwickelt sich besser als erwartet



- Ergebnis wird nur knapp unter der ursprünglichen Prognose liegen

Laufenburg. Der EBIT der Energiedienst-Gruppe, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, wird im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich nur moderat unter dem ursprünglich in der Prognose genannten EBIT von 41 Millionen Euro liegen. In der Ad hoc-Mitteilung vom 21.04.2020 und im Ausblick im Halbjahresbericht zum 30.06.2020 hatte die Energiedienst-Gruppe kommuniziert, dass der EBIT zum Jahresende die ursprüngliche Prognose von 41 Millionen Euro deutlich unterschreiten könnte; dies in Abhängigkeit von der Dauer der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen, der Entwicklung des Kapitalmarktes sowie der Wasserführung.



Die Unternehmensgruppe geht nun von einer Abweichung in Höhe von weniger als 10 Prozent aus. Hintergrund für diese Annahme sind im Wesentlichen eine sehr gute Entwicklung der Wasserführung im vierten Quartal und eine Erholung der Grosshandelspreise für Strom zum Jahresende.



Das Unternehmensergebnis sowie den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht die Energiedienst-Gruppe wie geplant im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 1. März 2021.



