Portofino entsendet das für die geophysikalische Messung zuständige Team in sein Lithiumprojekt Yergo

Vancouver, B.C., Kanada, 2. Februar 2021. Portofino Resources (POR: TSX-V) (POTA: FWB) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein geophysikalisches Team am Standort eingetroffen ist und mit den Arbeiten im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Yergo (das „Projekt“ oder das „Konzessionsgebiet“) in der Provinz Catamarca in Argentinien begonnen hat. Die geophysikalischen Vermessungsarbeiten dienen der genaueren Untersuchung der vielversprechenden Lithium-(und Kalium) -Ergebnisse, die zuvor bei einem Probenahmeprogramm oberflächennaher Lithiumsole erzielt wurden (Pressemitteilung vom 27. Mai 2019). Das Programm wird bei der Definition des Ausmaßes der Solen unterhalb der Oberfläche des Konzessionsgebiets helfen, was wiederum die Ermittlung von Zielen für die Explorationsbohrungen unterstützen wird. Die Messung wird rund 36 Linienkilometer umfassen und die Arbeiten werden auch zusätzliche Oberflächenprobenahmen beinhalten, die von Portofinos früherem Explorationsprogramm nicht abgedeckt wurden.